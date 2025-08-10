CURP biométrica: ¿Dónde y cómo tramitarla en Edomex?

El nuevo formato biométrico de la CURP, aunque no será obligatorio de entrada, permitirá reforzar la seguridad y agilizar trámites en el Estado de México.El procedimiento será gratuito, rápido y estará disponible tanto de forma presencial como digital, con cobertura gradual que busca incluir a todos los mexiquenses.El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 marca el inicio oficial de la CURP biométrica, que requerirá el registro digital y físico de elementos personales como fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica. Aunque no será obligatorio desde el principio, el trámite comenzará a aplicarse de forma progresiva: en enero de 2026 estará disponible en módulos de todo el país y para febrero de 2026 se espera que sea obligatorio.En el Estado de México, este nuevo trámite iniciará el 16 de octubre de 2025. Así lo han anunciado el Registro Nacional de Población (RENAPO) y el Registro Civil de la entidad.Se podrá realizar en oficinas físicas del Registro Civil, módulos del RENAPO y también digitalmente a través del sistema Llave MX, previa autorización para la reutilización de datos biométricos ya capturados en otras instituciones.Por el momento, se han habilitado cuatro puntos estratégicos donde puedes tramitar la CURP biométrica en Edomex:Se espera que, con el avance de la implementación, estas oficinas sean solo el inicio y que más módulos se habiliten en los 125 municipios del Estado de México.El trámite será completamente gratuito; no se debe pagar ninguna gratificación a los funcionarios. El procedimiento toma entre 20 y 30 minutos en módulos presenciales.Documentos necesarios:En caso de menores de edad, se debe incluir documentación del tutor o padre/madre con identificación y parentesco.La opción digital mediante Llave MX permitirá, en ciertos casos, completar el trámite desde casa si ya existen datos biométricos capturados previamente y se autoriza su reutilización.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV