Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Habrá nuevas reglas en el transporte de gas LP: Sheinbaum

La Presidenta comentó que la Secretaría de Energía y la SITC están trabajando para fortalecer la regulación en el transporte de combustible

Por: SUN .

Sobre el incidente en el Puente de la Concordia, Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe realizar la investigación. SUN/F. Rojas

Sobre el incidente en el Puente de la Concordia, Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe realizar la investigación. SUN/F. Rojas

Tras la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que es posible que para la próxima semana se tengan listas las nuevas reglas para fortalecer la seguridad en el transporte de combustible.

Señaló, además, que la Secretaría de Energía (Sener) junto con la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC) están trabajando para fortalecer la regulación, sobre todo del transporte de gas LP.

Te puede interesar: ¿Qué se sabe de la salud de Alicia, la abuela que salvó a su nieta en Iztapalapa?

"Ya está trabajando Secretaría de Energía con Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes para fortalecer la regulación sobre todo el transporte de gas LP, que es muy importante. Aquellos que tienen permisos federales y además aquellos que en particular tienen placa federal".

"Paralelamente, sé que la jefa de Gobierno anunció que va a poner mayor regulación en el transporte de este combustible y nosotros ya estamos trabajando en ello, y la idea que puedan salir incluso la próxima semana", dijo.

Mira esto: Peso mexicano PIERDE su avance ante el dólar al inicio de la jornada

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que se tiene que hacer la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder deslindar las responsabilidades y concluir por medio de peritajes qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión.

"Tiene que hacerse la investigación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, del gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder deslindar las responsabilidades y qué responsabilidad tuvo la empresa en esta lamentable explosión".

"Se tienen que hacer los peritajes y tiene que sacar la resolución", dijo en conferencia de prensa matutina.

Lee también: ¿Dónde está hospitalizado el chofer de la pipa de gas que explotó en Iztapalapa?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones