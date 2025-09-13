Como resultado de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) presentaron 36 denuncias penales, suspendieron 122 estaciones de servicio e inmovilizaron 651 instrumentos de medición por no vender litros de combustible completos y no mostrar su manifestación de impacto ambiental vigente.

En un balance dado a conocer ayer, la Profeco y ASEA informaron que, en los últimos seis meses, realizaron 22 operativos de verificación en 147 estaciones de gasolina de 22 de 32 estados del país. Esto, como parte de los operativos extraordinarios para garantizar el cumplimiento del tope al precio de las gasolinas que ha impulsado el Gobierno mexicano para controlar la inflación, entre otras medidas, desde hace medio año.

Los estados del país donde se llevaron a cabo las inspecciones fueron Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes y Sonora.

Del total de estaciones verificadas, 122 recibieron “clausura temporal total” por no exhibir su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) vigente, de las cuales dos fueron clausuradas de forma definitiva por reincidir en negativas de verificación. Además, durante las inspecciones se inmovilizaron 651 instrumentos de medición debido a que no despachaban litros completos, “los reportes electrónicos no coincidían con la bitácora o por mostrar deficiencias evidentes”.

“Vender litros incompletos de gasolina constituye un delito, por lo que si la merma hallada excede de 300 mililitros por cada 20 litros de combustible, se interpone la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, aclararon los reguladores mexicanos.

De acuerdo con su reporte, a la fecha han sido presentadas 36 denuncias por vender litros incompletos de gasolina. La estrategia fue puesta en marcha hace seis meses por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de asegurar precios estables y un mercado más competitivo.