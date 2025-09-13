Detienen a Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad de Tabasco

Una operación conjunta a nivel federal permitió la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo, extorsión y robo de combustible, quien se encontraba prófugo en Paraguay.

La acción fue posible gracias a la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Centro Nacional de Inteligencia, así como al intercambio de información que hace viable la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. En coordinación con el Gobierno de Paraguay, se localizó a Bermúdez Requena y se ejecutaron las acciones necesarias para su detención y traslado a territorio nacional, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Contaba con una orden de aprehensión emitida en febrero de este año, así como con una Notificación Roja de Interpol México, emitida el 17 de julio de 2025.

Dentro de los grupos criminales que operan actualmente en México, “La Barredora” destaca por su vinculación, irónicamente, con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024. Según investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Guacamaya Leaks, Bermúdez Requena, conocido dentro de la organización como “Comandante H”, lideraba la célula.

Salió del país el 26 de enero de 2025. “La Barredora” opera como célula delictiva al servicio del Cártel Nueva Generación. Y de acuerdo con Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, la existencia de esta organización criminal comenzó a mencionarse en 2021, cuando él dejó el cargo y asumió funciones en la Secretaría de Gobernación.

Durante una conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas en Tabasco relacionadas con los delitos de extorsión y cobro de piso por parte de “La Barredora”. Esa investigación oficial se inició en noviembre de 2024, y en febrero de 2025 se obtuvo la orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, bajo el mandato del gobernador Javier May.

Aunque Bermúdez Requena se afilió a Morena desde 2023, su militancia se hizo pública al revelarse la investigación en su contra. En abril de 2025, el exfuncionario recurrió a la justicia federal ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Baja California, obteniendo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión, con el pago de una garantía de 16 mil pesos para mantener vigente la medida cautelar.

Pero la captura marca un avance significativo en los esfuerzos de las autoridades para desarticular células criminales vinculadas al Cártel Nueva Generación y demuestra la eficacia de la coordinación internacional y del intercambio de inteligencia.

Recientemente, las autoridades federales asestaron un nuevo golpe a la estructura del Cártel Nueva Generación al detener a un operador financiero de la organización criminal, responsable de las operaciones de lavado de dinero y gestión de activos del grupo. Óscar Álvarez González fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras arribar en un vuelo procedente de Barcelona, España.

“La Barredora”