Explosión en Iztapalapa: ¿Cuál es el estado de salud de la nieta de Alicia Matías?

La historia de Alicia Matías, de 49 años, ha conmovido al país luego de que arriesgó su vida para proteger a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el acto, en el que usó su propio cuerpo como escudo contra las llamas, le provocó quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y lesiones internas que hoy la mantienen en estado crítico.

La menor, identificada como Azalet, sufrió quemaduras internas de tercer grado en el 10 por ciento de su cuerpo y fue sometida a una cirugía en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, informó su madre, Cintia Jazmín Carrillo.

Te recomendamos: Tormenta tropical Mario provoca fuertes lluvias y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

En entrevista con medios, detalló que la niña permanece en terapia intensiva, aunque estable, y confió en que pronto podrá visitarla.

Por su parte, Sandra Matías, hermana de Alicia, expresó que la familia está dispuesta a aceptar apoyo para trasladar a la pequeña a Estados Unidos, en caso de que los médicos lo consideren necesario para garantizarle atención especializada.

“Si los médicos lo creen prudente, sí lo aceptaremos. No hacerlo sería ir en contra de lo que mi hermana quiso hacer: salvarle la vida”, declaró afuera del Hospital Magdalena de las Salinas.

Finalmente, este viernes se elevó a diez la cifra de fallecidos por la explosión de un camión cisterna que transportaba 49.500 litros de gas en una autopista de la Ciudad de México, mientras medio centenar de heridos permanecen hospitalizados, algunos de ellos en condición grave.

NA