Viral: Le dona un rinón a su pareja y la deja para casarse con otra

La creadora de contenido Soy Adilu compartió en su cuenta de TikTok (@soyyadiilu) el testimonio de una de sus seguidoras que, conmovida por el amor hacia su pareja, decidió donarle un riñón. Sin embargo, tras la cirugía, él puso fin a la relación y poco después anunció su compromiso con otra persona.

Según explicó la tiktoker, la joven relató en tercera persona que aquel hombre era su primer gran amor.

“Hace aproximadamente un año comenzamos a ir frecuentemente al servicio de urgencias, ya que él comenzó a sentirse mal casi todos los días”, señaló.

Tras múltiples visitas médicas y varios estudios, los especialistas diagnosticaron insuficiencia renal. Ante la gravedad de la situación, tanto la familia del joven como su pareja iniciaron el protocolo de compatibilidad para un trasplante. Finalmente, los resultados determinaron que solo ella podía ser donadora. “La única que fue compatible fui yo”, expresó la seguidora en su testimonio.

La cirugía y el cambio en la relación

La operación se llevó a cabo con éxito y ambos lograron recuperarse adecuadamente. Sin embargo, la dinámica entre ellos comenzó a deteriorarse. La joven notó a su pareja distante e incluso observó que había eliminado gran parte de su actividad en redes sociales. Aunque al inicio pensó que se debía al impacto emocional de la intervención, la situación se volvió más clara poco después.

En la computadora de su entonces novio, descubrió un comprobante de compra de un anillo de compromiso. Su primera reacción fue pensar: “Me va a pedir matrimonio”. No obstante, días después, un amigo en común le reveló que el joven había anunciado públicamente su compromiso con otra mujer, lo que explicaba por qué la había bloqueado en redes sociales.

“Me dijo que le daba muchísimo gusto que yo hubiera seguido con mi vida después de lo que me había hecho el susodicho. Y yo, ´pero ¿de qué hablas? No entiendo a qué te refieres´. Y me dice, ‘pues sí, después de que le donaste un riñón, y se va a casar con otra’. Sentí que el mundo se derrumbaba”, relató la protagonista.

La historia generó una fuerte ola de comentarios en TikTok y otras plataformas digitales, donde miles de usuarios expresaron su apoyo a la joven. El caso también abrió un debate sobre la carga moral y emocional que conlleva una decisión tan trascendente como donar un órgano dentro de una relación de pareja.

