En una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se realizó un cateo de un inmueble en Sinaloa en donde se aseguraron armamento y sustancias ilícitas.

Los efectivos de seguridad localizaron un inmueble en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, en el municipio de Culiacán, utilizado para el resguardo de armamento y sustancia ilícitas.

Un Juez de Control otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble tras los datos recabados por los agentes de investigación.

Al cumplimentar la orden de cateo en el inmueble se hallaron 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilos de sustancias ilícitas, además de equipo táctico. El predio quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La acción fue informada por el Gabinete de Seguridad y por el Secretario de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico con @Defensamx1 realizaron un cateo en un inmueble utilizado para el resguardo de armamento, donde aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros con sustancias… pic.twitter.com/So2jUWtv2g— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2025

OB

