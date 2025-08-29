El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que se mantiene vigilancia de dos sistemas ciclónicos en el océano Pacífico.

En el suroeste de la península de Baja California, el primer sistema mantiene un 60 por ciento de probabilidad de formación en 48 horas y el 80% en siete días. Existe una amplia zona de baja presión ubicada a cientos de millas al sur-suroeste del extremo de la península de Baja California que ya produce lluvias y tormentas eléctricas.

En ese sentido, las condiciones ambientales parecen propicias para que se forme depresión tropical en 72 horas, especialmente a finales de este fin de semana. Se espera que el fenómeno se mueva hacia el oeste-noroeste a alrededor de 15 millas por hora. En caso de formarse, la tormenta tropical "Kiko" afectaría aguas profundas lejos de costas de México, por lo que solo podría dar un aporte de humedad en caso de mezclarse con otros sistemas.

La afectación podría llegar a Baja California Sur, especialmente a las costas de Cabo San Lucas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en México (SMN), fuente oficial del Gobierno de México.

Por otra parte, el segundo sistema ciclónico tiene posibilidades de desarrollarse en la tormenta tropical Lorena en los próximos siete días. En ese sentido, podría activarse como depresión tropical a mediados de la próxima semana en dirección oeste-noroeste a una velocidad de 16 a 24 km/h frente a la costa de México.

La afectación de acuerdo con el SMN sería en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

El pronóstico del clima indica que habrán lluvias muertes a muy fuertes en costas de Guerrero, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB