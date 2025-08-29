Edson Álvarez se queda sin técnico; Mourinho se va del Fenerbahce

Edson Álvarez, quien todavía no ha debutado con su nuevo equipo, el Fenerbahce, no ha comenzado del todo bien su etapa en el equipo. El futbolista mexicano llegó para jugar la Champions League 2025-2026 y para ser dirigido por uno de los mejores técnicos de los últimos años, sin embargo, nada de eso se podrá cumplir.

Pues el equipo turco anunció este viernes 29 de agosto que José Mourinho ha sido despedido como entrenador en jefe, tras no poder avanzar en la fase previa en la Champions ante el Benfica.

"Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Futbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera" , se pronunció el club en sus redes sociales.

"The special one", que ha dirigido a equipos como el Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Inter de Milán, etcétera, dirigió 62 partidos con el equipo turco.

En estos encuentros como estratega del Fernbahce, el entrenador portugués ganó 37, empató 14 y perdió 11.

¿Qué pasará con Edson Álvarez tras el despido de Mourinho?

La destitución del técnico llamó la atención de inmediato entre los aficionados mexicanos porque "El Machín" llegó al futbol de Turquía por petición del estratega.

Sin embargo, hace un par de días, previo al duelo ante Benfica, Mourinho criticó a la dirección del equipo, pues aseguró que algunos fichajes no llegaron a tiempo. "Los jugadores que fichamos el domingo llegaron tarde. Creo que hay jugadores que no están en la lista. Creo que también debo decir que el Fenerbahce no tiene una plantilla potencial".

