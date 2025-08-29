Lluvias inundan municipios de los Altos de Jalisco

Los municipios de Atotonilco El Alto, Tepatitlán de Morelos y Valle de Guadalupe registraron inundaciones debido a las lluvias que se presentaron durante la madrugada de este viernes.

En el municipio de Tepatitlán, se desbordó el río del mismo nombre, causando afectaciones en calles de los fraccionamientos Los Adobes y Cuatro Caminos. El hecho dejó un saldo de dos vehículos varados sin ocupantes, inundaciones de hasta un metro en 4 calles y dos viviendas afectadas, además de un taller, según informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El municipio reportó el cierre de vialidades como la avenida Jacarandas, entre Bulevar Anacleto González y avenida Puerta Vieja; el Circuito Interior, entre Bulevar Anacleto González y Calderón de la Barca, y algunos puntos de Pedro Medina, Aztecas y Sol.

En el municipio de Valle de Guadalupe, la acumulación de lirio provocó que se tapara la entrada del puente y el agua desbordó hacia la calle, dejando inundaciones en la cabecera y la Casa de la Cultura de aquel municipio, aunque no hay afectaciones en viviendas, solamente en la vía pública.

En Atotonilco, bomberos del municipio reportaron el desbordamiento del río Los Sabinos, el cual quedó fuera de cauce en dirección a la colonia "El Josefino", aunque solo causó afectaciones a las huertas y terrenos baldíos que se encuentran al margen.

La recomendación a la población es mantenerse alejados de las zonas afectadas y atender siempre las indicaciones de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

