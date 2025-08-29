Tras las fuertes lluvias de las últimas horas, diversas colonias de Tepatitlán registran graves inundaciones en varias colonias del municipio.

Usuarios en redes sociales han compartido que el río Tepa sufrió un desborde provocando inundación en la Av. Gómez Morín en la zona conocida como Adobes, cerca de la colonia Jacarandas, así como en el fraccionamiento Cuatro Caminos y también en el Parque Lineal. Autoridades confirmaron desbordamiento de dicho río en Luna, Sol, Santos Romo, Av. Jacarandas, Los Adobes y Cuatro Caminos.

Por otro lado, el río Tepa se mantiene cerca del límite de desbordarse en el puente vehícular de San Miguel y del peatonasl de Ávila Camacho, por lo que habrá que estar atentos en dicha zona. La noche del sábado 24 de agosto, un vehículo intentó cruzar el río y fue arrastrado por la corriente provocando la muerte de tres personas.

Ante ello, autoridades de Protección Civil del municipio piden estar atentos a las indicaciones especialmente para aquellos que vivan o circulen cerca del Río Tepa y con atención a las posibles lluvias en el futuro cercano. Así mismo, se encuentran desplegadas las autoridades atendiendo los diversos encharcamientos en el municipio.

El gobierno de Tepatitlán anunció que las calles Jacarandas, Circuito Interior, y tramos de Pedro Medina, Aztecas y Sol, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Así lucen los encharcamientos e inundaciones en Tepatitlán esta mañana

�� Durante la lluvia de la noche del 28 y madrugada del 29, se activaron protocolos de monitoreo en #Tepatitlán.



�� Desbordamiento del Río en: Luna, Sol, Santos Romo, Av. Jacarandas (junto GN y Parque Lineal), Los Adobes y Cuatro Caminos. pic.twitter.com/iewdve8MXx— Gobierno de Tepatitlán de Morelos (@GobiernoTepa) August 29, 2025

Con información de Visitando Tepa

