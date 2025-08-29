Viernes, 29 de Agosto 2025

Reportan inundaciones en Tepatitlán (FOTOS)

Elementos de Protección Civil del municipio piden estar atentos a los habitantes cerca del río Tepa

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así amaneció Tepatitlán tras las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas. ESPECIAL / X: @GobiernoTepa

Tras las fuertes lluvias de las últimas horas, diversas colonias de Tepatitlán registran graves inundaciones en varias colonias del municipio.

Usuarios en redes sociales han compartido que el río Tepa sufrió un desborde provocando inundación en la Av. Gómez Morín en la zona conocida como Adobes, cerca de la colonia Jacarandas, así como en el fraccionamiento Cuatro Caminos y también en el Parque Lineal. Autoridades confirmaron desbordamiento de dicho río en Luna, Sol, Santos Romo, Av. Jacarandas, Los Adobes y Cuatro Caminos.

Por otro lado, el río Tepa se mantiene cerca del límite de desbordarse en el puente vehícular de San Miguel y del peatonasl de Ávila Camacho, por lo que habrá que estar atentos en dicha zona. La noche del sábado 24 de agosto, un vehículo intentó cruzar el río y fue arrastrado por la corriente provocando la muerte de tres personas.

Ante ello, autoridades de Protección Civil del municipio piden estar atentos a las indicaciones especialmente para aquellos que vivan o circulen cerca del Río Tepa y con atención a las posibles lluvias en el futuro cercano. Así mismo, se encuentran desplegadas las autoridades atendiendo los diversos encharcamientos en el municipio.

El gobierno de Tepatitlán anunció que las calles Jacarandas, Circuito Interior, y tramos de Pedro Medina, Aztecas y Sol, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Así lucen los encharcamientos e inundaciones en Tepatitlán esta mañana

     

Con información de Visitando Tepa

