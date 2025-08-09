Sábado, 09 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

En Guadalajara vendrán lluvias TORMENTOSAS por la tarde

Conoce el clima que le espera a la ciudad tapatía en horas de la tarde

Por: Ámbar Orozco

En Guadalajara se registra la probabilidad de tormenta eléctrica en el 90% de su región. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que las condiciones climatológicas están siendo ocasionadas por el desplazamiento de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se localiza al sur de la península de Baja California—, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Las cuales traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros,  en regiones de Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y a los 16 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 32 km/h.

¿A qué hora lloverá este 9 de agosto en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica The Weather Channel, se registra la probabilidad de chubascos tormentosos —con una acumulación de agua de 0.7 mm— en el 80% de su región.

04:00 PM 26 °C Tormenta (40%)
05:00 PM 23 °C Lluvia (70%)
06:00 PM 24 °C Tormenta (75%)
07:00 PM 21 °C Tormenta (77%)
08:00 PM 19 °C Lluvia (67%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que resultado de las bandas nubosas de “Ivo”, Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

