El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) refirió que las condiciones climatológicas están siendo ocasionadas por el desplazamiento de la tormenta tropical “Ivo” —la cual se localiza al sur de la península de Baja California—, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. Las cuales traerán lluvias puntuales muy fuertes, con una acumulación de agua de 50 a 75 milímetros, en regiones de Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, hay cierta probabilidad de lluvia a la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 27 y a los 16 grados centígrados, y el viento Suroeste alcanzará una velocidad de hasta 32 km/h.

¿A qué hora lloverá este 9 de agosto en Guadalajara?

En la urbe tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica The Weather Channel, se registra la probabilidad de chubascos tormentosos —con una acumulación de agua de 0.7 mm— en el 80% de su región.

04:00 PM 26 °C Tormenta (40%) 05:00 PM 23 °C Lluvia (70%) 06:00 PM 24 °C Tormenta (75%) 07:00 PM 21 °C Tormenta (77%) 08:00 PM 19 °C Lluvia (67%)

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que resultado de las bandas nubosas de “Ivo”, Jalisco tendrá, sobre todo, lluvias puntuales en regiones de Altos, Norte, Ciénega, Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sur y Sierra de Amula.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

