Familiares de tres jóvenes veracruzanos reportaron su posible fallecimiento dentro de las 53 víctimas que fueron encontradas en el interior de un tráiler en Texas, Estados Unidos, comentó el director de Atención a Migrantes del Gobierno de Veracruz, Carlos Escalante.

Los tres migrantes serían los hermanos Jair y Jovani Valencia Olviares, de 20 y 16 años de edad respectivamente, y Misael Olivares, todos originarios del municipio de Naolinco, Veracruz.

Los dos hermanos se comunicaron con su madre el lunes para informarle que estaban a punto de subir a un tráiler que los llevaría a Estados Unidos.

"No quiero adelantarme hasta no tener la confirmación, pero las condiciones nos dicen que pueden ser ellos, porque la última comunicación que tuvieron con su mamá fue que el lunes se estaban subiendo a un tráiler e iban rumbo a San Antonio, y no ha vuelto a tener comunicación con sus hijos. Son tres jóvenes", reveló el funcionario.

Escalante explicó que hay otros dos casos de posibles veracruzanos, pues se encontraron documentos entre las víctimas; sin embargo, se analiza si eran identificaciones reales o apócrifas, ya que no hay familiares que se hayan acercado a solicitar ayuda.

"Entonces podemos pensar que a lo mejor son identificaciones falsas, o como pasó la chica de Tapachula, Chiapas, que le robaron su credencial", indicó.

