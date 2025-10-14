Vive Latino 2026: Artistas, precios oficiales y fechas de preventa

La fiesta latina más aclamada de los últimos años regresa una vez más en 2026 para ofrecer una nueva edición cargada de ritmo, arte y, por supuesto, buena música. El festival Vive Latino vuelve este marzo con grandes sorpresas diseñadas para encantar a su público.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Te puede interesar: D'Angelo fallece a los 51 años de edad

A pesar de ser un espacio dedicado a la música latina, año con año el festival refuerza su compromiso por ofrecer variedad y diferentes propuestas musicales, por lo que con el tiempo ha dado espacio en sus escenarios a todo tipo de artistas, garantizando la participación de celebridades nacionales e internacionales.

Esta próxima edición no será la excepción, pues tras revelar el cartel oficial, nombres como Lenny Kravitz, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Trueno y otros ya captaron la atención de muchas personas.

Si quieres asistir a este alocado evento, la preventa exclusiva para clientes arrancará el 17 de octubre de 2025 a las 14:00 horas a través de la página oficial de Ticketmaster, mientras que la venta general estará disponible un día después, el 18 de octubre, tanto en línea como en las taquillas del recinto.

Al igual que en otras ocasiones, el Vive Latino contará con diferentes paquetes para disfrutar de la experiencia, cuyos precios son:

Abono General: Desde $3,000

Doce horas de música en 5 escenarios

Activaciones de marcas

Casa Comedy

Lucha Libre

Momentos Indio

Aldea Musical

Vive La Feria

Zona de disqueras independientes y vinilos

Mercadillo

Acceso a compra de lockers

Zona de ONG

Zona de foodtrucks

Zonas de comida y barras de bebidas

Performance dentro del festival

Zonas recreativas y de descanso

Abono Banamex Platino Sur y Norte: Desde $5,670

Incluye todo lo del Abono General, más:

Entrada con carriles exclusivos

Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music

Terraza lounge exclusiva con zona de descanso, sombra y recreación

Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas (costo extra)

Terraza con Wi-Fi exclusivo

Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon

Lanyard y gafete conmemorativo

Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas

Abono Boxes Oro Sur y Norte: Desde $7,100

Incluye todo lo del Banamex Platino, más:

Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)

Servicio de meseros en butacas y terrazas

Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra)

Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon

Abono Boxes Diamante Sur y Norte: Desde $10,000

Incluye todo lo del Box Oro, más:

Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal

Butacas en el punto más cercano al escenario Amazon

Lineup completo del Festival Vive Latino 2026:

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Esteman & Daniela Spalla

Dubioza Kolektiv

Dread Mar I

El Gran Combo de Puerto Rico

Enanitos Verdes

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Illya Kuryaki and The Valderramas

Hermanos Gutiérrez

Ke Personajes

Juanes

Ladrones

John Fogerty

Lenny Kravitz

Liran’ Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love of Lesbian

Madre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Mc Davo

Meridian Brothers

Moenia

Monobloc

Moby (DJ Set)

Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2

Nacho Vegas

Nafta

Orqueska

Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rigoberta Bandini

Rusowsky

Rich Mafia (Alemán + GeraMx)

Santa Sabina

The Smashing Pumpkins

Tom Morello

The Mars Volta

Triciclo Circus Band

Trueno

White Lies

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP