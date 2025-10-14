Martes, 14 de Octubre 2025

Vive Latino 2026: Artistas, precios oficiales y fechas de preventa

Lenny Kravitz, Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillacs, Juanes, John Fogerty y más se presentarán en la nueva edición del Vive Latino

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El festival Vive Latino regresa en 2026 con ritmo, arte y música, prometiendo sorpresas que harán vibrar a todos sus asistentes. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

El festival Vive Latino regresa en 2026 con ritmo, arte y música, prometiendo sorpresas que harán vibrar a todos sus asistentes. SUN/ARCHIVO/ESPECIAL

La fiesta latina más aclamada de los últimos años regresa una vez más en 2026 para ofrecer una nueva edición cargada de ritmo, arte y, por supuesto, buena música. El festival Vive Latino vuelve este marzo con grandes sorpresas diseñadas para encantar a su público.

El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

A pesar de ser un espacio dedicado a la música latina, año con año el festival refuerza su compromiso por ofrecer variedad y diferentes propuestas musicales, por lo que con el tiempo ha dado espacio en sus escenarios a todo tipo de artistas, garantizando la participación de celebridades nacionales e internacionales.

Esta próxima edición no será la excepción, pues tras revelar el cartel oficial, nombres como Lenny Kravitz, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Trueno y otros ya captaron la atención de muchas personas.

Si quieres asistir a este alocado evento, la preventa exclusiva para clientes arrancará el 17 de octubre de 2025 a las 14:00 horas a través de la página oficial de Ticketmaster, mientras que la venta general estará disponible un día después, el 18 de octubre, tanto en línea como en las taquillas del recinto.

Al igual que en otras ocasiones, el Vive Latino contará con diferentes paquetes para disfrutar de la experiencia, cuyos precios son:

Abono General: Desde $3,000

  • Doce horas de música en 5 escenarios
  • Activaciones de marcas
  • Casa Comedy
  • Lucha Libre
  • Momentos Indio
  • Aldea Musical
  • Vive La Feria
  • Zona de disqueras independientes y vinilos
  • Mercadillo
  • Acceso a compra de lockers
  • Zona de ONG
  • Zona de foodtrucks
  • Zonas de comida y barras de bebidas
  • Performance dentro del festival
  • Zonas recreativas y de descanso

Abono Banamex Platino Sur y Norte: Desde $5,670

Incluye todo lo del Abono General, más:

  • Entrada con carriles exclusivos
  • Zona de gradas asignada con vista al escenario Amazon y Amazon Music
  • Terraza lounge exclusiva con zona de descanso, sombra y recreación
  • Terraza con zona exclusiva de venta de alimentos y bebidas (costo extra)
  • Terraza con Wi-Fi exclusivo
  • Baños exclusivos dentro de las Terrazas del escenario Amazon
  • Lanyard y gafete conmemorativo
  • Actividades y photo opportunities exclusivos dentro de las Terrazas

Abono Boxes Oro Sur y Norte: Desde $7,100

Incluye todo lo del Banamex Platino, más:

  • Estacionamiento dentro del inmueble (1 por cada 4 personas con boleto dentro del vehículo)
  • Servicio de meseros en butacas y terrazas
  • Venta de alimentos y bebidas premium (costo extra)
  • Butacas asignadas con respaldo para mayor comodidad en el escenario Amazon

Abono Boxes Diamante Sur y Norte: Desde $10,000

Incluye todo lo del Box Oro, más:

  • Butacas acolchadas y con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal
  • Butacas en el punto más cercano al escenario Amazon

Lineup completo del Festival Vive Latino 2026:

  • Airbag
  • Alcalá Norte
  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Carlos Sadness
  • Chetes
  • Conociendo Rusia
  • Cuco
  • Cypress Hill
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Dubioza Kolektiv
  • Dread Mar I
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Enanitos Verdes
  • Erin Memento
  • Enjambre
  • Filtro
  • Fobia
  • Hello Seahorse!
  • Illya Kuryaki and The Valderramas
  • Hermanos Gutiérrez
  • Ke Personajes
  • Juanes
  • Ladrones
  • John Fogerty
  • Lenny Kravitz
  • Liran’ Roll
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Látigos
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Love of Lesbian
  • Madre Perla
  • Malcriada
  • Maldita Vecindad
  • Marco Mares
  • Margaritas Podridas
  • Mc Davo
  • Meridian Brothers
  • Moenia
  • Monobloc
  • Moby (DJ Set)
  • Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2
  • Nacho Vegas
  • Nafta
  • Orqueska
  • Percance
  • Planta Industrial
  • Reyna Tropical
  • Rigoberta Bandini
  • Rusowsky
  • Rich Mafia (Alemán + GeraMx)
  • Santa Sabina
  • The Smashing Pumpkins
  • Tom Morello
  • The Mars Volta
  • Triciclo Circus Band
  • Trueno
  • White Lies

