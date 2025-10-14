Vive Latino 2026: Artistas, precios oficiales y fechas de preventa

La fiesta latina más aclamada de los últimos años regresa una vez más en 2026 para ofrecer una nueva edición cargada de ritmo, arte y, por supuesto, buena música. El festival Vive Latino vuelve este marzo con grandes sorpresas diseñadas para encantar a su público.El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.A pesar de ser un espacio dedicado a la música latina, año con año el festival refuerza su compromiso por ofrecer variedad y diferentes propuestas musicales, por lo que con el tiempo ha dado espacio en sus escenarios a todo tipo de artistas, garantizando la participación de celebridades nacionales e internacionales.Esta próxima edición no será la excepción, pues tras revelar el cartel oficial, nombres como Lenny Kravitz, Enanitos Verdes, Love of Lesbian, Trueno y otros ya captaron la atención de muchas personas.Si quieres asistir a este alocado evento, la preventa exclusiva para clientes arrancará el 17 de octubre de 2025 a las 14:00 horas a través de la página oficial de Ticketmaster, mientras que la venta general estará disponible un día después, el 18 de octubre, tanto en línea como en las taquillas del recinto.Al igual que en otras ocasiones, el Vive Latino contará con diferentes paquetes para disfrutar de la experiencia, cuyos precios son:Abono General: Desde $3,000Abono Banamex Platino Sur y Norte: Desde $5,670Incluye todo lo del Abono General, más:Abono Boxes Oro Sur y Norte: Desde $7,100Incluye todo lo del Banamex Platino, más:Abono Boxes Diamante Sur y Norte: Desde $10,000Incluye todo lo del Box Oro, más:Lineup completo del Festival Vive Latino 2026:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP