El Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI) es una iniciativa impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tiene como propósito apoyar a las familias mexicanas en la adquisición de electrodomésticos nuevos, modernos y sustentables.

Este programa busca fomentar el uso responsable de los recursos mediante la sustitución de equipos antiguos por modelos más eficientes, lo que permite reducir el consumo de agua y energía , generando así ahorros económicos y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

La operación del programa se lleva a cabo gracias a la colaboración entre CFE, Banobras y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE). Su objetivo es facilitar el acceso a estos electrodomésticos a través de un esquema de financiamiento que se incluye directamente en la mensualidad del recibo de luz.

Este sistema resulta especialmente benéfico para las familias que no pueden cubrir el costo total de un artículo al contado, ya que ofrece créditos accesibles con plazos de hasta 48 meses, sin necesidad de tarjeta de crédito.

La tasa de interés anual es del 12 % sobre saldos insolutos, y se permite realizar pagos anticipados para disminuir los intereses generados.

Requisitos para acceder al programa:

Ser mayor de edad y titular del contrato de suministro eléctrico con tarifa doméstica.

Tener al menos tres años de servicio continuo sin adeudos.

Residir en el domicilio registrado en el contrato de CFE, que también será el lugar de entrega del equipo.

Que el electrodoméstico a sustituir tenga más de seis años de uso.

Presentar identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y certificado de no adeudos.

Contar con un aval solidario.

Una vez seleccionado como beneficiario, podrás acceder a un catálogo de productos para elegir los equipos que desees reemplazar , entre los cuales se encuentran:

Refrigeradores

Lavadoras

Aires acondicionados

Calentadores solares y boilers

Lámparas LED

Material para aislamiento térmico

Ventiladores de techo

El importe a pagar se calculará de acuerdo con el electrodoméstico elegido y se reflejará en los siguientes recibos de luz.

Gracias a este programa, las familias pueden renovar sus equipos antiguos por modelos más eficientes, que consumen entre 30 % y 70 % menos energía, lo que se traduce en un menor gasto eléctrico y un impacto positivo en el medio ambiente.

