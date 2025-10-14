CFE: Estos son los puntos para recibir los chips de Internet GRATIS para damnificados

El Gobierno de México anunció que, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizará la entrega de chips móviles con paquetes de Internet CFE Gratis como apoyo a las personas afectadas por las fuertes lluvias que recientemente azotaron el país , dejando municipios incomunicados y con severos daños.

Actualmente, habitantes de estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo enfrentan las consecuencias de las intensas precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos, inundaciones y encharcamientos, afectando gravemente a distintas comunidades.

En solidaridad, la CFE se ha movilizado para dar seguimiento al programa que entregará chips de internet gratuito a los habitantes de aproximadamente 100 mil viviendas en los estados más afectados.

Dado que las lluvias continúan, las autoridades permanecen en alerta y atentas a las necesidades de la población, ya que los daños a los inmuebles siguen en aumento.

A continuación, te compartimos los detalles para conocer dónde recoger el chip de Internet de la CFE.

De acuerdo con la CFE, las tarjetas SIM que se entregarán incluyen:

2 GB de navegación.

250 minutos para llamadas a México, Estados Unidos y Canadá.

250 mensajes SMS.

Aunque aún no se han revelado los requisitos para solicitarlas, ya se dieron a conocer las localidades donde habrá puntos de entrega para los damnificados :

En Centros de Atención a Clientes de la CFE:

Veracruz

Entabladero

Cazones

Tihuatlán

Llano Enmedio

Puebla

Lázaro Cárdenas

Huauchinango

Hidalgo

Zacualipán

Metztitlán

Molango

En Oficinas Postales de Correos de México:

Hidalgo

Huejutla de Reyes

Jacala de Ledezma

Puebla

Pahuatlán

Veracruz

Huayacocotla

Misantla

Pánuco

Álamo Temapache

Tihuatlán

Tuxpan

CORTESÍA

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP