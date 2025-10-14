Martes, 14 de Octubre 2025

CFE: Estos son los puntos para recibir los chips de Internet GRATIS para damnificados

El Gobierno de México y la CFE entregarán chips con Internet gratis a afectados por las lluvias que dejaron daños e incomunicación en varios municipios

La CFE entregará chips con Internet gratis a personas afectadas por las lluvias. ESPECIAL

El Gobierno de México anunció que, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizará la entrega de chips móviles con paquetes de Internet CFE Gratis como apoyo a las personas afectadas por las fuertes lluvias que recientemente azotaron el país, dejando municipios incomunicados y con severos daños.

Actualmente, habitantes de estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo enfrentan las consecuencias de las intensas precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos, inundaciones y encharcamientos, afectando gravemente a distintas comunidades.

En solidaridad, la CFE se ha movilizado para dar seguimiento al programa que entregará chips de internet gratuito a los habitantes de aproximadamente 100 mil viviendas en los estados más afectados.

Dado que las lluvias continúan, las autoridades permanecen en alerta y atentas a las necesidades de la población, ya que los daños a los inmuebles siguen en aumento.

A continuación, te compartimos los detalles para conocer dónde recoger el chip de Internet de la CFE.

De acuerdo con la CFE, las tarjetas SIM que se entregarán incluyen:

  • 2 GB de navegación.
  • 250 minutos para llamadas a México, Estados Unidos y Canadá.
  • 250 mensajes SMS.

Aunque aún no se han revelado los requisitos para solicitarlas, ya se dieron a conocer las localidades donde habrá puntos de entrega para los damnificados:

En Centros de Atención a Clientes de la CFE:

Veracruz

  • Entabladero
  • Cazones
  • Tihuatlán
  • Llano Enmedio

Puebla

  • Lázaro Cárdenas
  • Huauchinango

Hidalgo

  • Zacualipán
  • Metztitlán
  • Molango

En Oficinas Postales de Correos de México: 

Hidalgo

  • Huejutla de Reyes
  • Jacala de Ledezma

Puebla

  • Pahuatlán

Veracruz

  • Huayacocotla
  • Misantla
  • Pánuco
  • Álamo Temapache
  • Tihuatlán 
  • Tuxpan
 CORTESÍA
