CFE: Estos son los puntos para recibir los chips de Internet GRATIS para damnificados

El Gobierno de México anunció que, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizará la entrega de chips móviles con paquetes de Internet CFE Gratis como apoyo a las personas afectadas por las fuertes lluvias que recientemente azotaron el país, dejando municipios incomunicados y con severos daños.Actualmente, habitantes de estados como Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo enfrentan las consecuencias de las intensas precipitaciones que provocaron el desbordamiento de ríos, inundaciones y encharcamientos, afectando gravemente a distintas comunidades.En solidaridad, la CFE se ha movilizado para dar seguimiento al programa que entregará chips de internet gratuito a los habitantes de aproximadamente 100 mil viviendas en los estados más afectados.Dado que las lluvias continúan, las autoridades permanecen en alerta y atentas a las necesidades de la población, ya que los daños a los inmuebles siguen en aumento.A continuación, te compartimos los detalles para conocer dónde recoger el chip de Internet de la CFE.De acuerdo con la CFE, las tarjetas SIM que se entregarán incluyen:Aunque aún no se han revelado los requisitos para solicitarlas, ya se dieron a conocer las localidades donde habrá puntos de entrega para los damnificados:En Centros de Atención a Clientes de la CFE:VeracruzPueblaHidalgoEn Oficinas Postales de Correos de México: HidalgoPueblaVeracruz * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP