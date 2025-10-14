La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor de Morena, el Partido Verde y el PT, frente a 131 votos en contra por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, además de tres abstenciones. La sesión continuará con la revisión de 307 reservas al dictamen.

Esta reforma introduce el concepto de "interés legítimo", que puede ser tanto individual como colectivo, sin que se requiera que el daño sea actual ni que el beneficio del amparo sea directo.

En cuanto al cobro de contribuciones o créditos fiscales, el juicio de amparo solo podrá interponerse antes de que se publique la convocatoria para el remate.

Al inicio de la discusión, se presentaron cuatro mociones suspensivas, una del PAN, una del PRI y dos de Movimientos Ciudadano, pero fueron desechadas por Morena y sus aliados en votación a mano alzada.

El diputado Germán Martínez Cázares (PAN) señaló que los legisladores oficialistas afirman que la reforma es para que los "poderosos" no se adueñen de la justicia mediante el amparo, pero los acusó de haber tramitado el amparo más costoso en contra del Fobaproa.

"Esto de los abogados ricos y los abogados poderosos, el amparo más cuantioso en la República fue un amparo promovido en el despacho Arámburu-Saldívar y Asociados, contra el IPAB, el Fobaproa, el robo más grande de México desde la colonia, como decía López Obrador, ese amparo cuantioso lo llevó Zaldívar en su despacho, y era pasante la hija de Loretta Ortiz, que me desmientan, el amparo más caro que ha habido lo lleva quien hizo transitorio, la fórmula Otero, a la fórmula Zaldívar, desvergonzados al carajo, al diablo con su amparo, al diablo con su amparo, vivan los Derechos Humanos", dijo.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su bancada votaría en contra de la reforma porque "es inconstitucional y contraviene el artículo primero", en detrimento de la democracia.

"Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades, esas que tanto odia ahora el poder. Están demoliendo la democracia mexicana, el sistema de contrapesos y la defensa de los individuos y las colectividades", dijo.

En su turno, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, aseguró que las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia, mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos, para que sirva a "las causas comunes y no solamente a los intereses particulares".

"Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado, con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes evaden la ley y protegen recursos de origen ilícito", señaló.

