Después de que se registrara ayer lunes un sismo de magnitud 7.7 en Coalcomán, Michoacán, justamente 37 y 5 años después de los terremotos de 1985 y 2017, la alcaldesa del municipio de Salvador Escalante publicó en sus redes sociales que propondrá que se declare el 19 de septiembre como día de asueto.

En su cuenta de Facebook, la funcionaria dijo que su iniciativa tiene como finalidad salvaguardar la salud e integridad de estudiantes, trabajadores y familias.

Ayer, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió varios estados del occidente y centro del país, luego de que se realizara un macrosimulacro por el Día Nacional de Protección Civil y en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. Por el temblor de ayer se reportaron menos daños que en los anteriores.

Hasta el momento solo se han hecho oficial las muertes de dos personas, ambas en el estado de Colima. También se dieron a conocer daños en inmuebles.

La iniciativa fue bien recibida por los usuarios de Facebook, quienes no tardaron en reaccionar.

"A pesar de que muchas personas se burlan de esta propuesta yo si estoy de acuerdo con la presidente Araceli Saucedo . Yo vi como muchos niños salían de la escuela llorando y asustados y sus mamás con tremenda angustia. Claro que no sabemos con exactitud cuando va a temblar pero sabemos que está fecha en particular aumenta por mucho el riesgo. Son cientos de niños en las escuelas y el personal no puede protegerlos a todos a la vez", respondió una usuaria a la publicación.

Y hubo también quien contestó con humor "Mejor que eliminen el día 19 de Septiembre y pasemos del 18 al 20 así nos evitamos los sismos jajajajajajaja".

"19 de septiembre (día del sangoloteo)", propuso un usuario más.

QUIZÁ TE INTERESE: Michoacán, sin víctimas mortales tras sismo

OF