Sismo cercano a Puerto Vallarta fue registrado esta madrugada

La madrugada de este 7 de septiembre se presentó actividad sísmica en diferentes puntos de la República Mexicana

Por: Fabián Flores

El temblor más fuerte registrado esta madrugada en México sucedió cercano a las costas de Puerto Vallarta, Jalisco. X / @ValentinaW18952 / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados HOY 7 de septiembre de 2025

La madrugada de este 7 de septiembre se presentó actividad sísmica superior a magnitud 3.5 en diferentes puntos de la República Mexicana; el temblor más destacado de la madrugada sucedió cercano a las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, con epicentro a 95 kilómetros de la playa tapatía (Latitud: 20.796º, Longitud: -106.122º).

MAGNITUD   HORA   EPICENTRO        PROFUNDIDAD
3.5    00:33:42   35 km al oeste de Coquimatlán, Colima    7.9 km
3.7    01:10:23   18 km al suroeste de Alvarado, Veracruz   24.9 km
3.7    01:20:35   103 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas  13.9 km
3.9    01:42:32   146 km al sur de San Felipe, Baja California  1.6 km
3.7    02:02:43   42 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca   16.1 km
4.0    02:35:57   95 km al oeste de Puerto Vallarta, Jalisco   18.2 km
3.6     02:38:51   38 km al noreste de Frontera Comalapa, Chiapas  203.9 km
3.9    03:54:08   147 km al sur de Lázaro Cárdenas, Baja California  10 km
3.7    04:27:23   65 km al suroeste de La Mira, Michoacán   16.2 km

Hasta el momento, el SSN no ha reportado ninguna réplica para el estado de Jalisco. De igual forma, las autoridades de la entidad no han reportado afectaciones ni heridos.

