Frente frío 2 afectará a estos estados con fuertes vientos y lluvias

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo, el frente frío número 2 se extiende muy próximo a la frontera norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país.

Además de divergencia, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como probabilidad de lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de septiembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

*Con información del SMN.

MV