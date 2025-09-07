El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

Esta madrugada, según datos del sistema, se registró actividad sísmica en diferentes estados de la República Mexicana.

El sismo registrado con mayor magnitud (4.0) sucedió cerca de las costas de Puerto Vallarta, Jalisco, en punto de las 02:35 horas, tiempo local.

Esta mañana, la actividad sísmica continúa en el estado de Guerrero, donde se han registrado dos temblores con epicentros cercanos entre sí y con poco más de dos horas de diferencia .

A penas el día de ayer, el SSN reportó un sismo de magnitud 4.5 cercano a las costas del estado, pero este día la actividad sísmica ocurrió dentro del territorio guerrerense.

Temblores en Guerrero este 7 de septiembre de 2025

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 09:08:57 9 km al norte de San Marcos, Guerrero 33.8 km 4.0 11:14:26 11 km al noreste de Coyuca de Benítez, Guerrero 28.3 km

Hasta el momento, las autoridades de la entidad no han reportado afectaciones ni heridos.

