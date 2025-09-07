Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 7 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 7 de septiembre anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se anuncia, el clima presenta un 55% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

