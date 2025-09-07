Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad: Pagos para apellidos del 8 al 12 de septiembre

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad figura entre los apoyos sociales más relevantes impulsados por el Gobierno de México. Durante 2025, este programa entrega 3 mil 200 pesos cada dos meses, mediante depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

Su finalidad es reconocer derechos, impulsar la inclusión y brindar independencia económica a quienes enfrentan una discapacidad permanente.

La cobertura depende de la entidad federativa: en 24 estados que han firmado el convenio de universalidad, la pensión se distribuye de manera amplia a personas desde recién nacidos hasta los 64 años de edad.

Los estados que cuentan con cobertura universal son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Por otro lado, en ocho entidades que aún no han firmado el convenio (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), la pensión se aplica de manera general para personas de 0 a 29 años, mientras que quienes tienen entre 30 y 64 años sólo son elegibles si residen en comunidades indígenas, afromexicanas o en zonas con alto nivel de marginación.

Y para todos y cada uno de los estados, se dio a conocer el calendario de pagos de este apoyo económico. Como en otros programas, la dispersión se hará de forma escalonada según la inicial del primer apellido de cada uno de los beneficiarios.

TAMBIÉN LEE: IMSS habilitará nuevas medidas para afiliados en modalidad 40

Pago de la pensión del 1 al 10 de septiembre

Lunes 8: Letra G

Martes 9: Letra G

Miércoles 10: Letras H, I, J, K

Jueves 11: Letra L

Viernes 12: Letra M

Con este esquema, la Secretaría de Bienestar reafirma su compromiso de garantizar el acceso a recursos económicos de manera ordenada y transparente, asegurando que los pagos lleguen oportunamente a quienes dependen de este programa para su bienestar diario.

YC