Este domingo de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora.

A su vez, el frente frío número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del territorio mexicano, generando rachas de viento de 40 a 60 km/h y lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el occidente de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas.

Asimismo, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de septiembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Baja California, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

*Con información del SMN

