El empate sin goles entre México y Japón en el coliseo de Oakland dejó más reflexiones que emociones en el campo, pero para Javier “Vasco” Aguirre el balance va mucho más allá del marcador. El estratega del Tricolor reconoció que este tipo de partidos le están sirviendo para terminar de delinear la lista definitiva de jugadores que llevará a la Copa del Mundo 2026, en la que México será anfitrión.

“Estoy bastante cerca, muy tranquilo. Entrenamos bien, tenemos buen ambiente, hay una estructura, una base, un funcionamiento… Todavía hay jugadores que debo observar, pero la lista se va cerrando”, afirmó Aguirre al término del encuentro.

El técnico no escondió su inconformidad con algunos pasajes del juego, al considerar que Japón, actual número 17 del ranking FIFA, incomodó de más a su equipo. “No fuimos superiores, no merecíamos ganar. Fue un partido muy igualado y poco espectacular. Nos faltó profundidad, atrevimiento y saber leer mejor el partido. En la primera parte regalamos demasiado y en la segunda mejoramos, pero no lo suficiente”, explicó.

Aguirre detalló que, más allá del empate, lo que rescata es la oportunidad de seguir analizando rendimientos individuales y colectivos. “Este tipo de rivales nos ponen a prueba. En un Mundial te puede tocar una selección asiática y tienes que estar preparado. Hoy vimos lo que Japón ofrece: intensidad, orden, calidad. A nosotros nos falta todavía dar ese paso adelante”, apuntó.

El “Vasco” reiteró que los próximos amistosos serán determinantes en la confección de su lista final. México enfrentará a Corea del Sur el próximo martes en Nashville y más adelante tendrá compromisos en octubre y noviembre, duelos que Aguirre considera clave para consolidar a sus convocados.

“Cada partido es vital. No regalo nada, necesito ver a todos y tomar decisiones. La lista del Mundial está cerca, muy cerca”, concluyó.

Con este panorama, la Selección Mexicana continuará su preparación con la mira puesta en llegar al máximo torneo de futbol con un plantel competitivo, afinado y listo para enfrentar los desafíos de ser anfitrión.