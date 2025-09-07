Domingo, 07 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Café y Chocolate Fest 2025 invita al pan de muerto: ¿Cuándo y dónde?

Este festival se caracteriza por sus catas de café y chocolate, talleres, pláticas, y degustaciones

Por: SUN .

Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ESPECIAL / CANVA

Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ESPECIAL / CANVA

El último trimestre del año se acerca y viene acompañado con todas sus delicias gastronómicas, entre ellas se viene el Café y Chocolate Fest: Día de Muertos.

Este festival se caracteriza por sus catas de café y chocolate, talleres, pláticas, y degustaciones. Se trata de toda una experiencia llena de sabor en la que además se aprende mucho de la mano de los expositores, productores, y expertos.

LEE: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

La parte favorita de todos es la vendimia. Si eres un entusiasta del chocolate o el café, no hay mejor lugar para conseguir algún tipo de chocolate exótico o tradicional elaborado con cacao 100% natural.

Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ¡Incluso podrás hacer tu propio chocolate!

La mejor parte es que la entrada es libre por lo que no tienes que preocuparte por conseguir entradas o algo por el estilo. Además, se trata de un evento para toda la familia, habrá cuenta cuentos y talleres para las infancias.

Detalles del festival

  • Dirección: Museo Nacional de Culturas Populares. Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX.
  • Fecha: 10, 11, y 12 de octubre.
  • Horarios: de 10:00 a 19:00 hrs.
  • Costo: Entrada libre (consumo en el lugar).

Te puede interesar: Llave MX: Así puedes crear tu cuenta PASO a PASO para los trámites de becas

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

  • Café
  • chocolate
  • pan de muerto

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones