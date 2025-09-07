Café y Chocolate Fest 2025 invita al pan de muerto: ¿Cuándo y dónde?

El último trimestre del año se acerca y viene acompañado con todas sus delicias gastronómicas, entre ellas se viene el Café y Chocolate Fest: Día de Muertos.Este festival se caracteriza por sus catas de café y chocolate, talleres, pláticas, y degustaciones. Se trata de toda una experiencia llena de sabor en la que además se aprende mucho de la mano de los expositores, productores, y expertos.La parte favorita de todos es la vendimia. Si eres un entusiasta del chocolate o el café, no hay mejor lugar para conseguir algún tipo de chocolate exótico o tradicional elaborado con cacao 100% natural.Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ¡Incluso podrás hacer tu propio chocolate!La mejor parte es que la entrada es libre por lo que no tienes que preocuparte por conseguir entradas o algo por el estilo. Además, se trata de un evento para toda la familia, habrá cuenta cuentos y talleres para las infancias.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV