Café y Chocolate Fest 2025 invita al pan de muerto: ¿Cuándo y dónde?

El último trimestre del año se acerca y viene acompañado con todas sus delicias gastronómicas, entre ellas se viene el Café y Chocolate Fest: Día de Muertos.

Este festival se caracteriza por sus catas de café y chocolate, talleres, pláticas, y degustaciones. Se trata de toda una experiencia llena de sabor en la que además se aprende mucho de la mano de los expositores, productores, y expertos.

La parte favorita de todos es la vendimia. Si eres un entusiasta del chocolate o el café, no hay mejor lugar para conseguir algún tipo de chocolate exótico o tradicional elaborado con cacao 100% natural.

Este evento abierto al público, al igual que su versión regular, estará lleno de catas, talleres, y mucho más. ¡Incluso podrás hacer tu propio chocolate!

La mejor parte es que la entrada es libre por lo que no tienes que preocuparte por conseguir entradas o algo por el estilo. Además, se trata de un evento para toda la familia, habrá cuenta cuentos y talleres para las infancias.

Detalles del festival

Dirección: Museo Nacional de Culturas Populares. Av Miguel Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX.

Fecha: 10, 11, y 12 de octubre.

Horarios: de 10:00 a 19:00 hrs.

Costo: Entrada libre (consumo en el lugar).

