Durante la madrugada de este jueves, se registró un sismo con magnitud 4.3 cercano a las costas del estado de Sinaloa . Hasta el momento, el Sistema Sismológico Nacional (SSN), no ha registrado réplicas en la entidad.

Otros estados del país también presentaron actividad sísmica durante las primeras horas de este 18 de septiembre, según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Lee también: Sheinbaum descarta que Adán Augusto deba pedir licencia como senador

Temblores registrados esta madrugada del 18 de septiembre de 2025

La madrugada del 18 de septiembre se presentó actividad sísmica en varios puntos del país que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.6 00:51:36 38 km al suroeste de Acatlán de Osorio, Puebla 51.8 km 3.7 00:59:40 49 km al suroeste de Ometepec, Guerrero 11.7 km 4.3 01:14:37 106 km al oeste de Ahome, Sinaloa 3.3 km 3.9 01:45:08 12 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas 96.4 km 4.0 02:26:16 49 km al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas 10 km 3.6 03:52:54 108 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 16.2 km 3.9 04:07:04 25 km al este de Matías Romero, Oaxaca 109.6 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF