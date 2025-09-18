Durante la madrugada de este jueves, se registró un sismo con magnitud 4.3 cercano a las costas del estado de Sinaloa. Hasta el momento, el Sistema Sismológico Nacional (SSN), no ha registrado réplicas en la entidad.Otros estados del país también presentaron actividad sísmica durante las primeras horas de este 18 de septiembre, según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La madrugada del 18 de septiembre se presentó actividad sísmica en varios puntos del país que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF