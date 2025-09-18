Este jueves, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, llegará a México para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un esfuerzo para reforzar la relación entre las naciones y tratar temas de comercio.

En este escenario, a través de una publicación en su cuenta de X, Carney compartió una fotografía antes de salir del territorio canadiense.

La imagen, en la que el mandatario se encuentra abordando el avión en el que viajará a México, fue acompañada con la siguiente descripción:

"Hoy voy a la Ciudad de México. México es nuestro tercer socio comercial más importante y aprovecharemos esta oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas".

Se tiene previsto que el primer ministro canadiense llegue a las 10:00 horas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde será recibido por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

A las 13:00 horas se espera que Sheinbaum Pardo encabece la ceremonia oficial de bienvenida al primer ministro de Canadá en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

A las 17:00 horas, la Presidenta encabezará la conferencia de prensa conjunta con Mark Carney en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

