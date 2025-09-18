Este jueves 18 de septiembre, mediante una videollamada con los gobernadores de Querétaro, Mauricio Kuri, y Libia Denisse garcía, de Guanajuato, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida a las obras del tramo del tren Querétaro-Irapuato. Se busca que esta obra tenga conexión del Bajío con el occidente del país, específicamente con Guadalajara.

Mientras la Presidenta Sheinbaum llevaba a cabo su participación desde "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional, los mandatarios estatales se encontraban en la estación ferroviaria de Apaseo el Grande durante la inauguración de las obras, acompañados del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, quien detalló cómo será el proyecto.

Según se dio a conocer, el tren Querétaro-Irapuato conectará la zona industrial de Querétaro con la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, y se tienen contempladas estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Villagrán/Cortázar y Salamanca.

Andrés Lajous detalló que en la primera etapa entre Querétaro e Irapuato se construirán 30.3 kilómetros de doble vía para pasajeros de los dos estados (Querétaro y Guanajuato), con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora, nueve pasos vehiculares y dos viaductos en zonas industriales de Guanajuato.

Se estima que con estos primeros 30.3 kilómetros se beneficie al menos dos millones de personas, con una demanda diaria de 30 mil personas al día, cuando llegue hasta la Ciudad de México.

Explicó que se está licitando que Irapuato sea inicio de conexión del Bajío hacia el occidente del país, específicamente hacia Guadalajara.

"Este recorrido que estamos marcando ahorita con el inicio de obra de 30 kilómetros que conecta a Querétaro con Apaseo El Grande, es el inicio de un recorrido hasta Irapuato. Quiere decir que también tendremos más adelante, en el siguiente tramo que está en proceso de licitación, una estación en Celaya, una estación en Cortázar, una estación en Salamanca y la estación de Irapuato, que también es el inicio del recorrido hacia el occidente del país, hacia Guadalajara".

