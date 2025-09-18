Jueves, 18 de Septiembre 2025

Simulacro Nacional contará con una alerta sísmica vía celular

Este sistema, desarrollado junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, coloca a México a la vanguardia en materia de prevención

México será el cuarto país de América que cuente con este servicio de alerta vía celular. EFE

Este 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, el cual marcará un hecho histórico: por primera vez se activará a nivel nacional el sistema de alertamiento sísmico a través de telefonía celular.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que este sistema, desarrollado junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, coloca a México “a la vanguardia” en materia de prevención.

La funcionaria destacó que “seremos el cuarto país del continente americano con este alertamiento celular, después de Estados Unidos, Canadá y Chile”. 

El mensaje que aparecerá en pantalla irá acompañado de un sonido fuerte, incluso si el dispositivo está bloqueado o en silencio: “Mensaje de prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025”.

