Este 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025, el cual marcará un hecho histórico: por primera vez se activará a nivel nacional el sistema de alertamiento sísmico a través de telefonía celular.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, informó que este sistema, desarrollado junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, coloca a México “a la vanguardia” en materia de prevención.

La funcionaria destacó que “seremos el cuarto país del continente americano con este alertamiento celular, después de Estados Unidos, Canadá y Chile”.

El mensaje que aparecerá en pantalla irá acompañado de un sonido fuerte, incluso si el dispositivo está bloqueado o en silencio: “Mensaje de prueba. Este es un mensaje para probar el Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del simulacro nacional llevado a cabo el día 19/09/2025”.

