Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica en durante la madrugada de este 19 de octubre.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El día de ayer por la madrugada, Oaxaca comenzó a registrar actividad sísmica de magnitud 3.5 desde las 02:00 horas, 19 km al sureste de Río Grande. Desde entonces, se presentó actividad sísmica frecuente durante las horas posteriores con magnitudes superiores a 3.5.

47 km al noreste de Matías Romero - magnitud de 3.6 a las 02:24 horas

10 km al sur de Pinotepa Nacional - 3.8, 02:50 horas

30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.2, 05:06 horas

30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.0, 05:11 horas

77 km al sureste de Salina Cruz - 3.7, 06:58 horas

25 km al noreste Puerto Escondido - 3.9, 08:15 horas

102 km al sureste de Salina Cruz - 3.5, 12:51 horas

75 km al sureste de Salina Cruz - 4.2, 22:34 horas

Temblor registrado este domingo 19 de octubre de 2025

La madrugada del domingo 19 de octubre continuó la actividad sísmica en Oaxaca; a continuación presentamos más detalles de este movimiento telúrico registrado por el SSN.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.2 03:01:35 14 km al noreste de Ocotlán de Morelos 62.4 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

