Domingo, 19 de Octubre 2025

México | Sismo

Oaxaca registra actividad sísmica continua desde ayer

La entidad comenzó a presentar movimientos telúricos continuos desde la madrugada de ayer que superan la magnitud 3.5; hoy sigue la actividad sísmica  

Por: Fabián Flores

La madrugada de este 19 de octubre se presentó actividad sísmica en Oaxaca. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, el estado de Oaxaca registró actividad sísmica en durante la madrugada de este 19 de octubre. 

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

El día de ayer por la madrugada, Oaxaca comenzó a registrar actividad sísmica de magnitud 3.5 desde las 02:00 horas, 19 km al sureste de Río Grande. Desde entonces, se presentó actividad sísmica frecuente durante las horas posteriores con magnitudes superiores a 3.5. 

  • 47 km al noreste de Matías Romero - magnitud de 3.6 a las 02:24 horas
  • 10 km al sur de Pinotepa Nacional - 3.8, 02:50 horas
  • 30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.2, 05:06 horas
  • 30 km al suroeste de San Pedro Pochutla - 4.0, 05:11 horas
  • 77 km al sureste de Salina Cruz - 3.7, 06:58 horas
  • 25 km al noreste Puerto Escondido - 3.9, 08:15 horas
  • 102 km al sureste de Salina Cruz - 3.5, 12:51 horas
  • 75 km al sureste de Salina Cruz - 4.2, 22:34 horas

Temblor registrado este domingo 19 de octubre de 2025

La madrugada del domingo 19 de octubre continuó la actividad sísmica en Oaxaca; a continuación presentamos más detalles de este movimiento telúrico registrado por el SSN.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.2 03:01:35 14 km al noreste de Ocotlán de Morelos 62.4 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de la entidad no han reportado afectaciones.

