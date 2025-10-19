Frente frío 8 dejará bajas temperaturas HOY domingo en estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional, señala este domingo que el frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del país , en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

La masa de aire frío asociada al frente frío 8 originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste de México; viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; además de las costas de Tamaulipas y Veracruz.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 19 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.

*Con información del SMN.

