Frentes fríos: ¿Qué estados serán los más afectados en octubre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hicieron un llamado a la población a tomar precauciones ante los 48 sistemas frontales que se prevén en el territorio nacional, durante la Temporada de Frentes Fríos 2025-2026.

La temporada inició oficialmente este pasado mes de septiembre y concluirá en mayo de 2026. La cifra de la cantidad de sistemas es ligeramente inferior al promedio registrado entre 1991 y 2020, que es de 50 sistemas.

El descenso en el termómetro ya comienza a sentirse con el ingreso del Frente Frío número 4, que ha dejado chubascos y lluvias fuertes en los últimos días, especialmente en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

¿Cuántos frentes fríos habrá en octubre 2025?

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en octubre se espera la entrada de 5 frentes fríos en todo el país.

Si bien el pronóstico general señala que las temperaturas mínimas estarán por encima del promedio durante septiembre, octubre y noviembre, hay regiones que sí experimentarán el frío extremo a causa de un vórtice polar, principalmente en:

Regiones de la Sierra Madre Occidental: donde se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio.

donde se esperan temperaturas mínimas por debajo del promedio. Mesa del Norte (Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas): registrarán anomalías de hasta 3 °C por encima del promedio, pero podrían tener eventos de frío abrupto por la entrada de frentes fríos.

registrarán anomalías de hasta 3 °C por encima del promedio, pero podrían tener eventos de frío abrupto por la entrada de frentes fríos. Occidente de México (Jalisco, Michoacán, Nayarit): también mostrarán variaciones térmicas, aunque con tendencia a temperaturas ligeramente más cálidas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que estos frentes podrían generar vientos intensos y lluvias en algunas zonas, particularmente en el norte, noreste y oriente del país.

¿Cuántos sistemas habrá por mes?

5 en octubre 2025

6 en noviembre 2025

7 en diciembre 2025

6 en enero 2026

5 en febrero 2026

6 en marzo 2026

5 en abril 2026

3 en mayo 2026

