Frentes fríos: ¿Qué estados serán los más afectados en octubre?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hicieron un llamado a la población a tomar precauciones ante los 48 sistemas frontales que se prevén en el territorio nacional, durante la Temporada de Frentes Fríos 2025-2026.La temporada inició oficialmente este pasado mes de septiembre y concluirá en mayo de 2026. La cifra de la cantidad de sistemas es ligeramente inferior al promedio registrado entre 1991 y 2020, que es de 50 sistemas.El descenso en el termómetro ya comienza a sentirse con el ingreso del Frente Frío número 4, que ha dejado chubascos y lluvias fuertes en los últimos días, especialmente en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en octubre se espera la entrada de 5 frentes fríos en todo el país.Si bien el pronóstico general señala que las temperaturas mínimas estarán por encima del promedio durante septiembre, octubre y noviembre, hay regiones que sí experimentarán el frío extremo a causa de un vórtice polar, principalmente en:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que estos frentes podrían generar vientos intensos y lluvias en algunas zonas, particularmente en el norte, noreste y oriente del país.