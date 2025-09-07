El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco anunció el traslado de Eduardo "N" al complejo carcelario de Puente Grande, donde fue puesto a disposición del juez de control y oralidad que lo requirió.

Se ha levantado un proceso judicial en contra de Eduardo "N" por su presunta participación en un caso de secuestro exprés en perjuicio, hasta el momento, de una víctima .

De acuerdo con las indagatorias de la Unidad de Investigación de Secuestros y Extorsión, el acusado forma parte de una banda de secuestradores que presuntamente asechaba a sus víctimas en diferentes centros nocturnos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo a la carpeta de investigación, el enjuiciado ofrecía el servicio de transporte de plataforma sin utilizar la aplicación. Las víctimas que accedían a tomar el servicio eran abordadas metros adelante por tres sujetos, quienes subían al vehículo y las golpeaban para quitarles pertenencias y obligarlas a realizar diferentes transferencias desde aplicaciones bancarias.

Después de las denuncias recibidas en la Fiscalía, se montó un operativo —en coordinación con la policía municipal de Zapopan y elementos de la Policía del Estado—, logrando identificar la matrícula del vehículo y a uno de los presuntos agresores.

Eduardo "N" fue detenido el pasado 30 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado , y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco.

Hasta el momento se cuenta con dos denuncias en que las víctimas refieren haber sido atacadas con el mismo modus operandi, por lo que no se descarta que hubieran sido víctimas de Eduardo "N" y su grupo.

