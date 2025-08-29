La noticia del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce ya había sacudido al mundo del espectáculo, pero lo inesperado llegó desde México: la cadena de supermercados Soriana levantó la mano para encargarse nada menos que del pastel de bodas de la artista más influyente del momento.

El 26 de agosto de 2025, la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs confirmaron lo que ya se rumoraba desde semanas atrás: tras dos años de relación, decidieron dar el siguiente paso y formalizar su compromiso. El anuncio causó tal revuelo que rápidamente se convirtió en tendencia mundial, con millones de fanáticos celebrando la unión.

Swift, de 35 años y con una fortuna estimada en más de un millón 500 mil dólares, y Kelce, estrella de la NFL con contratos millonarios, se convirtieron en la pareja del momento. Entre los memes y mensajes de felicitación, todo indicaba que serían las grandes marcas internacionales quienes aprovecharían el furor. Sin embargo, en México, Soriana supo robarse la atención con un ingenioso toque de humor.

El ingenio del CM que conquistó a los swifties

Un día después, el 27 de agosto, Soriana publicó en su página de Facebook una divertida broma: una supuesta captura de pantalla de un chat con Taylor Swift. En él, la cantante preguntaba:

“Hola, Soriana, sé que es muy de imprevisto pero me voy a casar. Una duda, ¿tendrán pronto oferta en vinos y licores? Para anticiparme y ahorrar lo más que pueda.”

La respuesta de la marca fue tan ocurrente que no tardó en viralizarse:

“Hola! No te preocupes, güera, en México no se dice ‘me voy a casar’, se dice ‘ya me amarré’. Tenemos 1989 razones para que compren todo para su bodorrio aquí, de que ahorras, ahorras. Oye, ¿y ya tienen padrino de pastel? Sino ese va por nuestra cuenta.”

FACEBOOK/@SORIANA

Aunque resulta poco probable que Taylor Swift realmente encargue su pastel en Soriana, el ingenio del community manager dejó en claro cómo el humor mexicano sabe hacerse presente en conversaciones globales.

Con guiños como “de que ahorras, ahorras” y la mención al álbum 1989, la marca convirtió una de las bodas más esperadas del año en un momento divertido para sus seguidores.

BB