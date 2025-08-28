Padre de Travis Kelce revela detalles de la propuesta de matrimonio a Taylor Swift: "Lo iba a posponer"

Aunque la pedida de mano de Travis Kelce a Taylor Swift causó sorpresa entre sus seguidores, y las fotografías del jugador arrodillado frente a la cantante, en medio de un jardín adornado con flores, se viralizaron este martes, la verdad es que ambos habían mantenido la noticia en reserva durante dos semanas.

Ed Kelce, padre del astro de los Kansas City Chiefs, conversó con ABC News 5 Cleveland acerca de esta nueva etapa en la vida de su hijo y compartió detalles sobre cómo ocurrió aquel instante especial.

De acuerdo con su testimonio, el escenario floral que aparece en las imágenes difundidas en la cuenta de Instagram de Taylor se ubica en Lee's Summit, Misuri; sin embargo, el portal Page Six sostiene que el compromiso tuvo lugar en el jardín trasero de la residencia de Travis, en Leawood, Kansas.

“Él la llevó allí cuando estaban a punto de salir a cenar y le propuso: ‘Vamos a tomar una copa de vino…’. Salieron y, en ese momento, le hizo la pregunta. Fue algo realmente hermoso”, relató Ed.

Añadió que el compromiso estuvo a punto de aplazarse debido a los nervios de Travis: "Le dije repetidamente: sabes, podrías hacerlo al costado del camino, hacerlo en cualquier lugar y convertirlo en un evento especial… cuando te arrodillas y le pides matrimonio".

Tras el compromiso, Travis y Taylor se comunicaron con Ed y Donna Kelce, madre del deportista, para asegurarse de que la familia estuviera enterada. "Tan pronto como vi la llamada, vi que era Travis y luego vi a Taylor allí con él, supe lo que iban a decir, y nos lo hicieron saber", recordó Ed.

Ed Kelce ha expresado públicamente su aprobación hacia Taylor desde el inicio de la relación, destacando que "no se comporta como una diva" y calificándolos como "una grandiosa pareja".

De acuerdo con fuentes, Taylor también se ha ganado el cariño del núcleo familiar de Travis con detalles, postres y mostrando cercanía con todos los miembros.

Además, Travis habló previamente con Scott Swift, padre de Taylor, hace un mes para obtener su visto bueno antes de hacer la propuesta.

YC