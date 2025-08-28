La cantante Alicia Villarreal volvió a colocarse en el centro de la atención mediática, luego de confirmar a través de sus redes sociales que mantiene una relación sentimental con el influencer Cibad Hernández. La noticia surge tras semanas de especulaciones y en paralelo al proceso legal que enfrenta con su aún esposo, el productor musical Cruz Martínez.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” compartió una fotografía en la que aparece tomada de la mano con Hernández, acompañada de un mensaje de agradecimiento hacia sus seguidores por el respaldo que ha recibido tras anunciar oficialmente su separación de Martínez. Villarreal destacó que vive una nueva etapa personal llena de ilusión.

Señalamientos sobre un vínculo previo

El anuncio reavivó comentarios y versiones difundidas en el programa “Siéntese quien pueda”, donde se aseguró que el lazo entre Villarreal y Hernández no sería reciente. Según una fuente cercana a Cruz Martínez, ambos habrían mantenido un acercamiento cuando aún estaban casados con otras personas, entre los años 2008 y 2013.

“Ellos no se están conociendo por primera vez, ellos ya tenían un relación amorosa mientras Alicia Villarreal estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja. Se conocen entre 2008 y 2013”, señaló la fuente al espacio televisivo.

El mismo testimonio afirmó que existían mensajes privados entre la artista y Hernández en los que compartían canciones y organizaban encuentros. Incluso se mencionó que Villarreal habría registrado a su actual pareja bajo otro nombre en su teléfono para mantener la discreción.

“Descubrieron mensajes entre Alicia y Cibad que incluían canciones y otros planes románticos. Alicia lo tenía guardado con otro nombre para que la gente no se diera cuenta”, añadió el informante.

Un contexto personal complicado

La revelación ocurre mientras la cantante enfrenta un proceso legal contra Cruz Martínez por presunta violencia intrafamiliar. Villarreal ha expresado su deseo de dejar atrás los conflictos y continuar con su vida lejos del ruido mediático.

Cabe recordar que, antes de unirse en matrimonio con Martínez, la intérprete estuvo casada con el actor Arturo Carmona, con quien tuvo a su hija mayor, Melanie Carmona.

Las recientes declaraciones han generado reacciones divididas en el mundo del espectáculo y han reactivado el debate sobre la vida privada de la cantante y la relación entre figuras de la música y el entorno digital. Hasta ahora, ninguna de las partes involucradas ha ofrecido comentarios adicionales sobre estas versiones.

BB