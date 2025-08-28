Jueves, 28 de Agosto 2025

Imelda Tuñón confirma que venderá contenido exclusivo

Imelda Tuñón aclaró que su contenido exclusivo no será explícito, sino una forma de compartir más sobre su vida personal con sus seguidores

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La cantante aseguró que no se trata de contenido estilo OnlyFans. INSTAGRAM/@imetunon

La cantante Imelda Tuñón, ex pareja del difunto hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Julián Figueroa, anunció a través de su cuenta de Instagram que comenzará a vender contenido exclusivo.

En una reciente publicación, la también actriz explicó que ahora brincará al mundo del contenido exclusivo; sin embargo, aseguró que esto no se trata de OnlyFans, sino de algo un poco más íntimo y casual.

Tanto en sus historias de Instagram como en su canal, Tuñón compartió que, a diferencia de lo que muchos pensaron al hacerse oficial la noticia, su intención no es vender contenido explícito, sino compartir un poco más de su vida personal.

“Oigaaaaaaan ! Ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir jajaja, hablo muuuuucho, pero bueno -> Si les pudiera explicar el nivel de cansancio de este día, o sea, no puedo lol pero un día antes tuve función y me dormí tipo 3am y al siguiente día a las 6 de la mañana �� tuve que ir para Chilpancingo a unos asuntos pendientes. Pero no me crean a mí, vean el último video. Los Loveuu”, escribió Tuñón. 

La intérprete explicó que a través de esta nueva suscripción, ya disponible en Instagram por tan solo $89 pesos mensuales, sus fans podrán obtener fotos, videos, mensajes y contenido en general muy diferente al que suele compartir en redes.

Además, aseguró que los suscriptores tendrán la oportunidad de interactuar directamente con ella y recibir avisos y adelantos, así como el detrás de cámaras de los proyectos en los que esté trabajando.

Imelda Garza-Tuñón fue esposa de Julián Figueroa. Es cantante y tiene diversas canciones en plataformas digitales. La intérprete de “Atada a un sentimiento” nació en el estado de Veracruz, México, el 5 de diciembre de 1996.

Actualmente, Imelda Tuñón está en un conflicto legal con su exsuegra Maribel Guardia por la custodia y convivencia del hijo de Julián Figueroa.

