Imelda Tuñón confirma que venderá contenido exclusivo

La cantante Imelda Tuñón, ex pareja del difunto hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Julián Figueroa, anunció a través de su cuenta de Instagram que comenzará a vender contenido exclusivo.

En una reciente publicación, la también actriz explicó que ahora brincará al mundo del contenido exclusivo; sin embargo, aseguró que esto no se trata de OnlyFans, sino de algo un poco más íntimo y casual.

Tanto en sus historias de Instagram como en su canal, Tuñón compartió que, a diferencia de lo que muchos pensaron al hacerse oficial la noticia, su intención no es vender contenido explícito, sino compartir un poco más de su vida personal.

“Oigaaaaaaan ! Ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir jajaja, hablo muuuuucho, pero bueno -> Si les pudiera explicar el nivel de cansancio de este día, o sea, no puedo lol pero un día antes tuve función y me dormí tipo 3am y al siguiente día a las 6 de la mañana �� tuve que ir para Chilpancingo a unos asuntos pendientes. Pero no me crean a mí, vean el último video. Los Loveuu”, escribió Tuñón.

La intérprete explicó que a través de esta nueva suscripción, ya disponible en Instagram por tan solo $89 pesos mensuales, sus fans podrán obtener fotos, videos, mensajes y contenido en general muy diferente al que suele compartir en redes.

Además, aseguró que los suscriptores tendrán la oportunidad de interactuar directamente con ella y recibir avisos y adelantos, así como el detrás de cámaras de los proyectos en los que esté trabajando.

Imelda Garza-Tuñón fue esposa de Julián Figueroa. Es cantante y tiene diversas canciones en plataformas digitales. La intérprete de “Atada a un sentimiento” nació en el estado de Veracruz, México, el 5 de diciembre de 1996.

Actualmente, Imelda Tuñón está en un conflicto legal con su exsuegra Maribel Guardia por la custodia y convivencia del hijo de Julián Figueroa.

