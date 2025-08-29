Pensión Bienestar para Hombres: Buscarán ampliar el programa para el 2026

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó ayer la entrega del programa Pensión Hombres Bienestar, alcanzando una meta de 77 mil beneficiarios durante el 2025, mediante una inversión de mil 300 millones de pesos.

La Pensión Hombres Bienestar se trata de un programa implementado en la capital del país que busca apoyar a los varones de 60 a 64 años de edad con un pago bimestral de 3 mil pesos.

En el Zócalo de la capital, Brugada indicó que para el siguiente año esperan ampliar el programa para sumar más beneficiarios hasta alcanzar su universalidad.

"El próximo año queremos que continúe este programa, y que no sólo favorezca a las 77 mil personas que hoy estamos concluyendo su apoyo de este año. La meta de este año, es que vamos por otros 77 mil más, y seguramente en el próximo presupuesto que presentaremos ante el Congreso de la ciudad, estaremos proponiendo más apoyo a las personas de aquí de la Ciudad de México" , dijo.

La mandataria afirmó que este programa busca cubrir a la población que ya tiene algunas dificultades por la edad y señaló que se trata de un apoyo universal que no va dirigido a determinados grupos o sectores, sino a cualquiera que cumpla los dos únicos requisitos: vivir en la CDMX y tener entre 60 y 64 años.

En su oportunidad, Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social, aseguró que este apoyo es para apoyar la economía de las personas adultas mayores.

