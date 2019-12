Tatiana Clouthier muestra cómo conquistó AMLO la Presidencia

Tatiana Clouthier fungió 150 días como coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador entre crisis, alegrías, debacles y triunfos. Esta tarde, la diputada presenta en la FIL Guadalajara su libro "Juntos hicimos historia", donde traza la ruta que recorrieron para conquistar la Presidencia de México. Una recopilación, que asegura, dedica a simpatizantes y adversarios.

Para Clouthier el momento más difícil de la campaña fue después del tercer debate. "Se empezaron a aflojar las piernas en términos de que algunos de los de ahí (del equipo) ya vislumbraban un triunfo y empezaron a repartir lo que todavía no llegaba, ya andaban los niños tirándose por los dulces y todavía le estaban dando palos a la piñata", recuerda.

La diputada defiende que gran parte del éxito de la campaña fue por el apoyo que recibieron en redes sociales. Además de que su "formula" de comunicar las propuestas de López Obrador con la sociedad fue lo que "rompió paradigmas".

"Controlar las redes sociales es como querer controlar el agua de los tsunamis, no es posible. Teníamos a gente trabajando las redes las 24 horas, monitoreando, preparando cosas que sucedían o que dijo el contrario y que tú quieres posicionar para fomentar", señala.

"Lo que nosotros hicimos fue conectar con la gente, hablarles de tú a tú y no como decimos que el PIB no sé qué. Me vale madre cómo esté el PIB, lo que yo sé es que cuando voy al súper no me alcanza. Esa fue la gran ventaja traducir el mensaje, hacernos entender y poder responder a las embestidas que venían o también capitalizar para embestir al otro", agrega.

Justifica que las redes sociales amplifican la polarización del país y que en otros sexenios era peor. "Vámonos a 2006, que no se nos olvide cómo nos polarizó Felipe. La polarización es igual, nomás que ahora, por la voz de redes sociales, se siente más", apunta.

A un año de que López Obrador asumiera la presidencia, el balance de Clouthier es que "se va cumpliendo con lo prometido, lo que nos debe es seguridad, seguridad y seguridad. Esa es la gran deuda que nos queda y la gran demanda que le pedimos todos", señala.

Según la legisladora, el libro permite hacer un recuento de "una campaña que rompió paradigmas" en muchos sentidos en el país y en el exterior. Asegura que "Juntos hacemos historia" en un futuro "le servirá a los adversarios para poder ver qué tendrían que hacer en un momento dado que vengan a competir contra los compañeros de Morena".

