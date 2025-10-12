Claudia Sheinbaum anuncia censos para atender damnificados de Puebla

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el inicio de censos para atender a las personas afectadas por las recientes lluvias en el estado de Puebla.

Durante su visita al municipio de Huauchinango, informó que la Secretaría del Bienestar será la encargada de realizar este proceso, con el objetivo de distribuir apoyos de manera directa a las familias damnificadas.

El levantamiento de censos comenzará a partir de mañana, y será el primer paso para canalizar la ayuda necesaria según el nivel de afectación de cada hogar.

“A partir del censo se van a empezar a dar los apoyos, primero va a venir un primer apoyo para limpieza y después van a venir los siguientes apoyos a partir de las necesidades, si se perdió toda la vivienda pues va a ser un tipo de apoyo; si se perdió una parte, va a ser otro tipo de apoyo; si perdieron a un ser querido también va a haber apoyos adicionales para que ustedes o la parte de la familia pueda atender a las menores, a los menores, también los puedan estar atendiendo. Entonces, primero es el censo y a partir del censo son todos los apoyos que ustedes van a recibir, a nadie se va a dejar desamparado”, expresó la mandataria.

Sheinbaum Pardo destacó que desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de México ha trabajado de manera coordinada en las labores de rescate, la reapertura de caminos y la asistencia a las familias que lamentablemente perdieron a un ser querido.

Con este plan de acción, el gobierno federal busca garantizar una atención integral a las comunidades afectadas, reafirmando su compromiso de no dejar a ninguna persona sin apoyo ante las consecuencias de las recientes lluvias en la región.

MF