Alaíde Ventura está “Entre los rotos”

Entre las novedades que llegan este año a la FIL, se encuentra la segunda novela de Alaíde Ventura Medina, “Entre los rotos”, con la cual la autora veracruzana se hizo merecedora del Premio Mauricio Achar 2019, convocado por Librerías Gandhi y Literatura Random House.

El libro narra la historia de una joven que mediante una colección de fotos recuerda su pasado a lado de su hermano más pequeño, las cuales están marcadas por la figura agresiva de su padre. Es mediante estas imágenes que la joven recorre un pasado impregnado de violencia, la cual también se manifiesta en forma de ausencias y silencios entre sus miembros.

A pesar de que todo el texto tiene un ambiente intimista que puede confundir al lector con una autobiografía, Alaíde es clara al decir que este no es el caso: “Este libro es ficción, pero todas las atmósferas, las características de los personajes, sí son reales. No tengo tanta imaginación para inventarme universos nuevos. Lo que hago es hacer combinaciones con las piezas que conozco del mundo real”, afirma en entrevista.

La autora describe su manera de escribir como “meter a la licuadora los recuerdos”, de tal manera que lo que obtiene es algo nuevo con materiales que ya estaban ahí. Con esto, la joven escritora logra que la relación entre los dos hermanos que protagonizan la serie fotográfica que compone la novela se sienta real.

Formada profesionalmente como antropóloga en la Universidad Veracruzana y en la UNAM, no descarta que ese conocimiento le haya ayudado a capturar en su libro la intrincada red de recuerdos, sentimientos y remordimientos que une a los miembros de una familia. “En antropología te enseñan a observar y describir. Tal vez sí haya una especie de esa mirada analítica a las relaciones de familia en el libro”.

Sin embargo, para ella el mejor triunfo que puede obtener con su libro es saber que quien lo lee sienta la autenticidad en sus personajes. Afirma que eso es lo que la alimenta para hacer lo que hace: narrar.

Por su parte, los jurados del Premio Mauricio Achar percibieron esta autenticidad y le concedieron la victoria en el certamen. Alaíde cuenta que, además del empuje económico que permiten los $300 mil pesos del premio, la mejor parte fue que el jurado estuvo compuesto por algunos de sus escritores favoritos, como lo son Julián Herbert, Fernanda Melchor y Cristina Rivera Garza.

“No fue choro cuando llegué a la tribuna y les dije que yo cuando regalo un libro de cumpleaños doy ‘Temporada de huracanes’ o ‘Canción de tumba’ o ‘Nadie me verá llorar’. Me parecen voces tan auténticas, inteligentes... que ellos validaran mi trabajo me parece muchísimo”, remata.