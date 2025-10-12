Domingo, 12 de Octubre 2025

Carls Jr celebra su aniversario con promoción 2x1 en hamburguesas en México

Los comensales podrán elegir entre hamburguesas clásicas

Por: Elsy Angélica Elizondo

La Famous Star con queso es de 100% carne de res asada a la parrilla, con salsa especial, queso americano, mayonesa, lechuga, cebolla, tomate y pepinillos. https://carlsjr.com.mx/menu-y-nutricion

Carl’s Jr, la famosa cadena estadounidense de hamburguesas, celebra su aniversario con una irresistible promoción 2x1 disponible en varias sucursales del país. La marca busca agradecer la preferencia de sus clientes ofreciendo la oportunidad de disfrutar sus productos más emblemáticos a un precio accesible, ideal para compartir con amigos o familia. 

Según informó la empresa en sus redes sociales, los comensales podrán elegir entre hamburguesas clásicas como la Western Bacon Cheeseburger, la Famous Star con queso, la Breakfast Burger y la Chargrilled Burger.

¿Cuándo aplica la promoción? 

La oferta estará vigente únicamente el martes 21 y miércoles 22 de octubre de 2025.

Además, Carl’s Jr mantiene su promoción semanal Monday Night Football, disponible todos los lunes hasta el 31 de diciembre de 2025, con un 2x1 en hamburguesas Famous Star con queso o Jalapeño Burger individuales a partir de las 17:00 horas, válida en todas las sucursales del país, excepto aeropuertos y compras de combos. 

