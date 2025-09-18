Una ola de violencia afecta a Tabasco y, por el momento, suman cuatro muertos al registro de crímenes en la entidad.

La jornada violenta que se registró este miércoles en Tabasco dejó cuatro personas muertas y un fuerte operativo en la capital del estado, que provocó el cierre de varias calles y avenidas.

Dos mujeres fueron ejecutadas a balazo en el interior de un motel , a sólo unos metros de la cabecera municipal de Jalpa de Méndez .

Los hechos ocurrieron en el motel Trojan. Una de las mujeres asesinadas fue identificada como Gloria "N", originaria de Jalpa de Méndez y dueña de una funeraria.

A decir de los vecinos, días atrás hombres armados dispararon contra su domicilio; ella resultó ilesa.

Posteriormente, dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos ocurridos en diferentes colonias del municipio de Centro .

El primer hecho se registró en la colonia Gaviotas Sur, donde sujetos a bordo de una motocicleta acribillaron a un hombre.

En un segundo hecho, en Villahermosa, un sujeto fue atacado a balazos sobre la avenida 27 de Febrero , en las inmediaciones de la colonia Atasta de Serra.

Por estos hechos, fuerzas de seguridad estatales y federales realizaron un operativo en la colonia Punta Brava, Villahermosa, lo que causó alarma entre los vecinos. Hasta anoche no se ha informado sobre detenciones.

El lunes 15 de septiembre, tres mujeres fueron ejecutadas a balazos al interior de un departamento en el municipio de Nacajuca.

