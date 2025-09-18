Esta mañana de jueves, la Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, afirmó en un comunicado que pagó los gastos funerarios del conductor de la unidad, identificado como Fernando Soto Munguía, quien falleció el 16 de septiembre.

"Hemos cubierto de inmediato los gastos funerarios y brindamos apoyo integral a su familia para garantizar que cuenten con los recursos y la asistencia necesaria", señaló la empresa en su texto.

Asimismo, la empresa lamentó el fallecimiento del operador y señaló que pondrá a disposición de la familia asesoría legal para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondientes, así como apoyo integral y acompañamiento para asegurar que no queden desprotegidos y se cubran sus necesidades.

Silza aseguró que se están reforzando los protocolos de seguridad y medidas de capacitación y protección para proteger a sus colaboradores y a la comunidad, y evitar que hechos como el del pasado 10 de septiembre se repitan.

Suman 20 fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Hasta ayer miércoles, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México notificó que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa era de 20, entre ellos el chofer de la pipa.

También dijo que sumaban 33 personas dadas de altas y otras 31 que continuaban hospitalizadas.

La explosión ocurrió el miércoles de la semana pasada, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

