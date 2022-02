Tabasco: Lluvias desmoronan nuevo malecón del pueblo de AMLO (VIDEO)

El malecón de Villa Tepetitán en Macuspana, Tabasco, recientemente entregado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) colapsó debido a las fuertes lluvias y mala calidad con la que se construyó.

Esta obra forma parte del programa de mejoramiento urbano emprendido por la Sedatu en el pueblo de donde es originario el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y donde se invirtieron 70 millones de pesos, que incluyó además una biblioteca, un centro cultural, el parque Pescadores; así como un polideportivo y un mercado público.

En las fotos que los mismos pobladores de la Villa subieron a sus redes sociales, se alcanza a ver cómo el concreto en casi 10 metros se quebró y en algunas partes ya se cayó la barda del malecón, lo que significa un riesgo para los ciudadanos.

Carlos Paz, uno de los habitantes de la Villa Tepetitán, aseguró que se le había advertido a la empresa que eso iba a ocurrir porque no lo estaban haciendo con material de buena calidad, e incluso criticó que los ingenieros que construyeron este malecón vinieron de la Ciudad de México y desconocían las condiciones climatológicas de la región.

"Desde que se construyó la obra los mismos tepetitecos ya sabían los riesgos que podrían pasar, e incluso se acercaron algunas personas a aconsejar a los ingenieros de cómo podrían hacerle para evitar deslaves, y éstos los ignoraron, porque ellos son ingenieros y saben, pero lo que sabían más era robar, porque por ahorrarse presupuesto es que pasó esto", señaló.

Y agregó: "Ya ni la otra calle que estaba se fue así tan feo, luego nos tachan a los tepetitecos de problemáticos, y luego dicen 'es que no están con Obrador, porque no dejan hacer la obras'; obras queremos, pero las queremos bien, que se use el verdadero presupuesto".

Don Carlos Paz pidió se sancione a la empresa y reiteró que no están en contra de AMLO, sino de los malos manejos de recursos y de las pésimas obras que se realizaron en la Villa, e incluso dijo que las casas que fueron remodeladas con 90 mil pesos cada una también presentan filtraciones, por lo que la gente está arrepentida de haber permitido esa inversión.

Por lo pronto, la Sedatu ya cerró el paso en el malecón de la Villa Tepetitán para evitar algún accidente.

