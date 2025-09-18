Este jueves 18 de septiembre, las vialidades de 7 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a movilizaciones sociales.Desde las 06:00 horas de este día, un grupo de vecinos y vecinas del pueblo de San Pablo Chimalpa, en la Alcaldía Cuajimalpa, mantienen un cierre total de las vialidades que tienen dirección hacia el Estado de México, pues los vehículos que circulan por allí provocan un problema de movilidad en la zona y complican el libre tránsito de estudiantes y habitantes del pueblo al trasladarse a sus escuelas y trabajos.Los lugares que al menos 50 manifestantes se encuentran obstruyendo en dicha localidad son: 1. Constitución y Callejón Independencia; 2. Constitución y Cerrada Reforma y 3. Atitla y Callejón Juárez.Esta mañana del 18 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones para este miércoles en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF