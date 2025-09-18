Este jueves 18 de septiembre, las vialidades de 7 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas debido a movilizaciones sociales.

Desde las 06:00 horas de este día, un grupo de vecinos y vecinas del pueblo de San Pablo Chimalpa, en la Alcaldía Cuajimalpa , mantienen un cierre total de las vialidades que tienen dirección hacia el Estado de México, pues los vehículos que circulan por allí provocan un problema de movilidad en la zona y complican el libre tránsito de estudiantes y habitantes del pueblo al trasladarse a sus escuelas y trabajos.

Los lugares que al menos 50 manifestantes se encuentran obstruyendo en dicha localidad son: 1. Constitución y Callejón Independencia; 2. Constitución y Cerrada Reforma y 3. Atitla y Callejón Juárez .

Lee también: Juan Manuel Márquez predijo los problemas de Canelo Álvarez ante Crawford

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES Álvaro Obregón Avenida de las Torres y Bajada de Capulín, Colonia El Capulín Gustavo A. Madero Avenida Insurgentes Norte y Avenida Montiel, Colonia Tepeyac Insurgentes Cuauhtémoc Calzada San Antonio Abad, Colonia Obrera

Movilizaciones 18 de septiembre de 2025

Esta mañana del 18 de septiembre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , han compartido los puntos donde se esperan las movilizaciones para este miércoles en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

Alcaldías afectadas por las movilizaciones sociales de este 18 de septiembre. X / @C5_CDMX

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 11:00 horas Concentración. Avenida Cuauhtémoc y Colima, Colonia Roma Norte 12:00 horas Concentración. Doctor Lavista 114, Colonia Doctores 12:00 horas Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 13:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Calzada Ermita Iztapalapa ya Avenida Año de Juárez, Colonia Granjas San Antonio 10:00 horas Concentración. Avenida Reforma 100, Colonia Lomas de San Lorenzo

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Concentración. Avenida Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 12:40 horas Concentración. Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Avenida Honorable Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF