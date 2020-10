Surge #LadyGuacala; mujer discrimina a oaxaqueños

Comparto su desagrado por #LadyGuacala pero dejen de utilizar «travestis» y «transexuales» como si de un insulto se tratara, porque no lo es, sólo exteriorizan su homofobia y transfobia tratando de defender a otra minoría.

Y al rato, después de viralizarse y conocerse su identidad, casualmente se darán cuenta de que no actuaron bien, se arrepentirán, dirán que ellas no son así y que no saben por qué lo hicieron y se disculparán "sinceramente" ��#LadyGuacala#Discriminación, #Clasismo https://t.co/49IudKKt4l