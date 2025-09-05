América vs Chivas: Precios de los boletos para ver el Clásico Nacional

El próximo sábado 13 de septiembre América se enfrenta a Chivas en una edición más del Clásico Nacional. El escenario de la Jornada 8 de la Liga MX es el Estadio Ciudad de los Deportes.

Como en el pasado reciente, el bagaje de los equipos es muy distinto. El América llega empatado en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos de los 21 posibles. Mientras que el rebaño sagrado ha conseguido apenas cuatro unidades y se encuentra rezagado al fondo de la tabla general en la posición número 16.

No obstante, el Clásico Nacional recibirá toda la atención en el futbol mexicano tras el parón de selecciones. Ante ello, aún es posible encontrar boletos para asistir al partido más interesante de la Jornada 8.

Estos son los precios de los boletos para ver el América vs Chivas

Preferente sur | $550

Cabecera norte | $650

Cabecera Sur | $650

Preferente lateral | $750

Preferente lateral (esquinas)| $850

Preferente lateral (central alta) | $950

Preferente lateral (central baja) | $1,000

Especial Club (techado) | $1,700

Cabe destacar que en este momento solo se pueden conseguir las entradas a través de la Preventa Azulcrema vía internet. La venta al público general será abierta el próximo sábado 6 de septiembre a través de taquillas digitales.

OB

