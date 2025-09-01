El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinación Nacional de Protección Civil convocará a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025.

El objetivo de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

A 40 años del sismo de 1985

La fecha del simulacro también coincide con la conmemoración de los 40 años del sismo de 1985, un evento que transformó la historia del país y dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Ese día, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará en el Zócalo capitalino una ceremonia cívica en memoria de las víctimas.

Durante la presentación del simulacro, se destacó la labor de las fuerzas de tarea del Gobierno de México, entre ellas la CNPC, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conagua, CFE y SICT, que hacen posible la ejecución de acciones preventivas y la respuesta inmediata ante emergencias.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2025?

El Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 12:00 horas, con la hipótesis principal de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Dónde será el Segundo Simulacro Nacional 2025?

Este escenario se pondrá en funcionamiento 14 mil 491 altavoces en entidades como Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El resto de las entidades federativas diseñará sus propios escenarios de riesgo, de acuerdo con sus vulnerabilidades específicas, que incluyen fenómenos como ciclones tropicales, incendios forestales, deslizamientos de tierra o emergencias químicas.

