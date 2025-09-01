Lunes, 01 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Cuándo es el Segundo Simulacro Nacional 2025?

El Gobierno de México convocará a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025

Por: El Informador

El Segundo Simulacro Nacional 2025 tiene como objetivo fomentar la cultura de la Protección Civil en la población. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Segundo Simulacro Nacional 2025 tiene como objetivo fomentar la cultura de la Protección Civil en la población. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Coordinación Nacional de Protección Civil convocará a instituciones públicas y privadas a nivel nacional a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025.

El objetivo de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

A 40 años del sismo de 1985

La fecha del simulacro también coincide con la conmemoración de los 40 años del sismo de 1985, un evento que transformó la historia del país y dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Ese día, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará en el Zócalo capitalino una ceremonia cívica en memoria de las víctimas.

Durante la presentación del simulacro, se destacó la labor de las fuerzas de tarea del Gobierno de México, entre ellas la CNPC, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Conagua, CFE y SICT, que hacen posible la ejecución de acciones preventivas y la respuesta inmediata ante emergencias.

Lee también: Conoce el CLIMA de HOY, 1 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2025?

El Segundo Simulacro Nacional 2025 se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 12:00 horas, con la hipótesis principal de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

¿Dónde será el Segundo Simulacro Nacional 2025?

Este escenario se pondrá en funcionamiento 14 mil 491 altavoces en entidades como  Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

El resto de las entidades federativas diseñará sus propios escenarios de riesgo, de acuerdo con sus vulnerabilidades específicas, que incluyen fenómenos como ciclones tropicales, incendios forestales, deslizamientos de tierra o emergencias químicas.

Con información de Gobierno de México.

Te puede interesar: Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 1 de septiembre en Banco Azteca

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones